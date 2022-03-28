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В мире     28.03.2022 19:36

К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

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Теги:  Путин  Байден  ООН  эскалация  Госдепартамент  американцы  мнение 

28 марта. Mossovetinfo.ru - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя высказывания президента США Джо Байдена о главе российского государства Владимире Путине, призвал избегать действий и риторики вокруг Украины, ведущих к эскалации.

"Я думаю, что нам нужна деэскалация. Военная деэскалация и деэскалация в риторике", - сказал генсекретарь в понедельник журналистам, чьи слова приводит ТАСС.

28 марта представитель Госдепартамента США пояснил, что высказывания Байдена об отстранении президента России были сделаны на эмоциях и не отражают официального политического курса Белого дома.

Также ТАСС сообщает, что подавляющее большинство американцев - 85% - испытывают тревогу по поводу возможного втягивания США в войну с Россией из-за ситуации на Украине. Это показали обнародованные в понедельник результаты опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с социологической службой NORC Чикагского университета.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Украине и подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

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Теги: 
Путин  Байден  ООН  эскалация  Госдепартамент  американцы  мнение 

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