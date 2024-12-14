Качество отношений России и Китая вышло на небывалый уровень за всю историю двух стран — В. Путин

19 декабря — Mossovetinfo.ru — Россия и Китай вышли на уровень отношений, которого не было никогда в истории двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос корр. Синьхуа.



«В последние десятилетия уровень, качество отношений стали такими, которых на протяжении всей нашей истории, пожалуй, не было никогда», — сказал он в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции по итогам 2024 года, сообщает Синьхуа.



В. Путин считает, что такой высокий уровень взаимодействия между странами, прежде всего, связан со взаимным доверием. «Все, что мы делаем в отношении друг друга, и как мы делаем, основано на полном доверии к политике с одной и другой стороны. Мы ничего не делаем, что противоречило бы нашим интересам, и делаем очень много, что отвечает интересам как китайского народа, так и народов РФ», — добавил он.



Говоря об экономической составляющей, российский лидер отметил, что, по разным оценкам, товарооборот между Китаем и Россией составляет 220-230 млрд долларов США, а по китайской статистике — до 240 млрд долларов. «Это очень хороший оборот. За прошедший год, несмотря на такую хорошую большую базу, рост продолжается. Он такой умеренный — 3 проц. роста будет, но тоже рост есть», — уточнил он.



Еще одной важной частью экономического взаимодействия, по мнению В. Путина, является инвестиционная деятельность. «О чем это говорит? Это говорит о том, что будущее обеспечено», — подчеркнул он.



Президент РФ также назвал очень важной составляющей гуманитарные обмены. «Мы постоянно проводим «перекрестные» годы. Год культуры, Год молодежных обменов — это все очень важно для конкретных людей. Это база для развития экономических связей и политического взаимодействия», — пояснил он, отметив важность регионального взаимодействия и общения руководителей регионов двух стран.



Фото: Синьхуа