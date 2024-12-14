 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     19.12.2024 17:50

Качество отношений России и Китая вышло на небывалый уровень за всю историю двух стран — В. Путин

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Путин  Россия  Китай  КНР  отношения  качество  уровень  2024 год  итоги  прямая линия  пресс-конференция 

19 декабря — Mossovetinfo.ru — Россия и Китай вышли на уровень отношений, которого не было никогда в истории двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос корр. Синьхуа.

«В последние десятилетия уровень, качество отношений стали такими, которых на протяжении всей нашей истории, пожалуй, не было никогда», — сказал он в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции по итогам 2024 года, сообщает Синьхуа.

В. Путин считает, что такой высокий уровень взаимодействия между странами, прежде всего, связан со взаимным доверием. «Все, что мы делаем в отношении друг друга, и как мы делаем, основано на полном доверии к политике с одной и другой стороны. Мы ничего не делаем, что противоречило бы нашим интересам, и делаем очень много, что отвечает интересам как китайского народа, так и народов РФ», — добавил он.

Говоря об экономической составляющей, российский лидер отметил, что, по разным оценкам, товарооборот между Китаем и Россией составляет 220-230 млрд долларов США, а по китайской статистике — до 240 млрд долларов. «Это очень хороший оборот. За прошедший год, несмотря на такую хорошую большую базу, рост продолжается. Он такой умеренный — 3 проц. роста будет, но тоже рост есть», — уточнил он.

Еще одной важной частью экономического взаимодействия, по мнению В. Путина, является инвестиционная деятельность. «О чем это говорит? Это говорит о том, что будущее обеспечено», — подчеркнул он.

Президент РФ также назвал очень важной составляющей гуманитарные обмены. «Мы постоянно проводим «перекрестные» годы. Год культуры, Год молодежных обменов — это все очень важно для конкретных людей. Это база для развития экономических связей и политического взаимодействия», — пояснил он, отметив важность регионального взаимодействия и общения руководителей регионов двух стран.

Фото: Синьхуа


x

Карта места

Загрузить')">Загрузить

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Путин  Россия  Китай  КНР  отношения  качество  уровень  2024 год  итоги  прямая линия  пресс-конференция 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

17:50 В мире Качество отношений России и Китая вышло на небывалый уровень за всю историю двух стран — В. Путин

17:21 В России Путин заявил, что уберег Россию, как просил Ельцин

12:35 Город (Москва и область) Более 6 тысяч артефактов найдено на территории будущего строительства жилого квартала Nicole рядом с Кремлем

12:12 В России Началась многочасовая Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией

08:01 Происшествия Количество пострадавших после столкновения поездов под Мурманском выросло до 31 человека

Актуальные материалы

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

20:24 Город (Москва и область) Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

18:21 В России Россия заинтересована завершить украинский конфликт как можно быстрее – ПУТИН

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru