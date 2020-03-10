Другие материалы
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В мире
11.03.2020, 16:53
Карантин ввели на Украине до 3 апреля в связи с коронавирусом
11 марта. Mossovetinfo.ru – В связи с распространением в мире коронавируса на Украине с 12 марта до 3 апреля введен карантин, сообщила на своей станице в Facebook депутат Верховной Рады Виктория Сю...
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В мире
11.03.2020, 09:26
В Китае назвали сроки распространения коронавируса
11 марта. Mossovetinfo.ru – Распространение нового коронавируса будет продолжаться как минимум до июня текущего года, сообщает Hong Kong Economic Times со ссылкой на главу специальной комиссии по б...
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В мире
10.03.2020, 13:51
Президент Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы - Песков
10 марта. Mossovetinfo.ru – Президент США Дональд Трамп не придет в Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитр...