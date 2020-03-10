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В мире     11.03.2020 16:53

Карантин ввели на Украине до 3 апреля в связи с коронавирусом

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Теги:  Украина  коронавирус  карантин 

11 марта. Mossovetinfo.ru – В связи с распространением в мире коронавируса на Украине с 12 марта до 3 апреля введен карантин, сообщила на своей станице в Facebook депутат Верховной Рады Виктория Сюмар со ссылкой на постановление правительства страны.

По словам Сюмар, вводимый карантин предполагает закрытие всех учебных заведений, запрет на проведение массовых мероприятий, численностью более 200 человек, прекращение авиасообщения с рядом стран, в которых зафиксировано наибольшее количество случаев заболевания коронавирусом.

При этом, запрет массовых мероприятий не распространяется на мероприятия «государственной важности».

Кроме того, карантинные меры предполагают закрытие большинства контрольно-пропускных пунктов на границе страны, из 219 КПП работать будут 49.

Первый случай заболевания коронавирусом был выявлен на Украине 3 марта. По данным ВОЗ других случаев заболевания на Украине выявлено не было.


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Теги: 
Украина  коронавирус  карантин 

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