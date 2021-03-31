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В мире     31.03.2021 17:01

Хорватия с 1 апреля открывает въезд для вакцинировавшихся от коронавируса

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Теги:  Хорватия  вакцинация  Спутник V  въезд 

31 марта. Mossovetinfo.ru — Хорватия с 1 апреля открывает въезд в страну для людей с подтвержденной вакцинацией от коронавируса, в том числе для тех, кто вакцинирован российской вакциной «Спутник V», сообщил глава хорватского МВД Давор Божинович.

Также въезд в страну будет разрешен тем, у кого есть подтверждение о перенесенном заболевании коронавирусом, полученное не более, чем за 180 дней до въезда. Кроме того, для въезда будет достаточно предъявить результат быстрых антиген-тестов, которые между собой признают страны-члены ЕС.

Ранее стало известно, что с 25 марта российские туристы, привившиеся вакциной «Спутник V» могут посещать Черногорию. Кроме того, с 1 апреля упрощаются правила въезда российских туристов на Кипр.

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Теги: 
Хорватия  вакцинация  Спутник V  въезд 

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