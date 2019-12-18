18 декабря. Mossovetinfo.ru – Украинские приняли решение запретить гражданам Украины ездить в Россию по внутренним паспортам, сообщил в своем telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.



С 1 марта 2020 года въезжать на территорию России украинцы смогут только по загранпаспортам. В тоже время, граждане Украины, которые будут въезжать на территорию страны с территории России, смогут это сделать по внутренним паспортам.



Ранее Киев неоднократно выступал за ужесточение правил пересечения российско-украинской границы. В частности, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предлагал запретить въезд на территорию Украины всем российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.



В тоже время президент России Владимир Путин ранее заявлял, что даже в случае ужесточения правил пересечения российско-украинской границы украинской стороной, Россия не будет вводить ответные меры, а наоборот, упростит режим пребывания украинских граждан в России и процедуру получения ими украинского гражданства.