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В мире     18.12.2019 16:48

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутренним паспортам

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Теги:  Украина  Россия  паспорта  граница 

18 декабря. Mossovetinfo.ru – Украинские приняли решение запретить гражданам Украины ездить в Россию по внутренним паспортам, сообщил в своем telegram-канале премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

С 1 марта 2020 года въезжать на территорию России украинцы смогут только по загранпаспортам. В тоже время, граждане Украины, которые будут въезжать на территорию страны с территории России, смогут это сделать по внутренним паспортам.

Ранее Киев неоднократно выступал за ужесточение правил пересечения российско-украинской границы. В частности, бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предлагал запретить въезд на территорию Украины всем российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

В тоже время президент России Владимир Путин ранее заявлял, что даже в случае ужесточения правил пересечения российско-украинской границы украинской стороной, Россия не будет вводить ответные меры, а наоборот, упростит режим пребывания украинских граждан в России и процедуру получения ими украинского гражданства.


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Теги: 
Украина  Россия  паспорта  граница 

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