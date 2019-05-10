Китай анонсировал ответные меры после повышения США пошлин на китайские товары

10 мая. Mossovetinfo.ru – Китай сожалеет о вступлении в силу решения США о повышении пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью 200 миллиардов долларов в год с 10% до 25%. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции Китая.



Решение вступило в силу 10 мая. В ведомстве отметили, что китайская сторона будет вынуждена принять ответные меры.



При этом Китай отметил, что в Вашингтоне на данный момент продолжаются торговые переговоры между двумя странами.