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В мире     10.05.2019 13:50

Китай анонсировал ответные меры после повышения США пошлин на китайские товары

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Теги:  торговля  США  Китай 

10 мая. Mossovetinfo.ru – Китай сожалеет о вступлении в силу решения США о повышении пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью 200 миллиардов долларов в год с 10% до 25%. Об этом говорится в заявлении министерства коммерции Китая.

Решение вступило в силу 10 мая. В ведомстве отметили, что китайская сторона будет вынуждена принять ответные меры.

При этом Китай отметил, что в Вашингтоне на данный момент продолжаются торговые переговоры между двумя странами.

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Теги: 
торговля  США  Китай 

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