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В мире     14.04.2025 09:04

Китай будет модернизировать Азию вместе с соседними странами — Си Цзиньпин

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Теги:  Си Цзиньпин  Китай  КНР  Вьетнам  визит  статья  экономика  модернизация  Азия  дружба  партнерство  вызовы 

14 апреля — Mossovetinfo.ru — Председатель КНР Си Цзиньпин заявил в понедельник, что Китай будет углублять дружественное сотрудничество с соседними странами и совместно продвигать модернизацию Азии. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на авторскую статью Си Цзиньпина «На основе прошлых достижений добиваться новых успехов в реализации общих целей», опубликованную в понедельник во вьетнамской газете «Нян зан» перед государственным визитом лидера КНР во Вьетнам.

Отметив, что Азия демонстрирует новый подъем в глобальном сотрудничестве и развитии, Си Цзиньпин сказал, что на новой отправной точке оживления всего региона она сталкивается с беспрецедентными возможностями и вызовами.

«Китай обеспечит преемственность и стабильность своей дипломатии в отношении сопредельных стран. Мы сохраним приверженность принципам дружбы, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности», — написал Председатель КНР, добавив, что Китай также продолжит политику дружбы и партнерства с соседями.

«Сегодня происходят невиданные прежде изменения — глобальные, эпохальные и исторические. Мир вступил в новый период турбулентной трансформации», — подчеркнул Си Цзиньпин, добавив, что его страна остается ключевым двигателем мировой экономики.

«Китай будет и впредь предоставлять миру больше возможностей на основе своей высокоуровневой открытости, а также вносить вклад в развитие всех стран с помощью своего высококачественного развития», — заявил председатель КНР.

Китай и Вьетнам должны поддерживать традиционную дружбу, основанную на «духе товарищества и братства», и объединять усилия для решения глобальных проблем. Об этом заявил в эксклюзивном интервью Синьхуа посол КНР во Вьетнаме Хэ Вэй в преддверии государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам, который пройдет 14-15 апреля.

Государственные визиты главы Китая во Вьетнам и ряд других стран Азии проходят на фоне беспрецедентной торговой войны, развязанной администрацией США. На минувшей неделе в Министерстве коммерции КНР заявили, что Китай, обладая твердой волей и многочисленными средствами, решительно примет контрмеры и будет бороться до конца, если США будут настаивать на дальнейшем усилении торгово-экономических ограничительных мер.

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Теги: 
Си Цзиньпин  Китай  КНР  Вьетнам  визит  статья  экономика  модернизация  Азия  дружба  партнерство  вызовы 

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