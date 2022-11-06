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В мире     06.11.2022 20:07

Китай опубликовал Всемирный индекс открытости, призывая к большей открытости мировой экономики

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Теги:  Всемирный индекс открытости 

6 ноября, Mossovetinfo.ru - Всемирный индекс открытости, оценивающий уровень открытости 129 экономик с 2008 по 2020 год, был опубликован в субботу на пятом Международном экономическом форуме "Хунцяо" в Шанхае, - сообщает Синьхуа.

В 2020 году Всемирный индекс открытости составил 0,7491, что на 0,02 проц. меньше, чем в 2019 году, что связывают с усилением трансграничной социальной изоляции из-за пандемии COVID-19.

Согласно индексу, в число 10 наиболее открытых экономик в 2020 году вошли Сингапур, Германия, Специальный административный район Сянган, Ирландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Мальта, Франция и Великобритания.

Соединенные Штаты Америки, которые были самой открытой экономикой в 2008 году, опустились на 23-е место в 2020 году.

Индекс открытости Китая подскочил с 0,7107 в 2012 году до 0,7507 в 2020 году, увеличившись на 5,6 проц., а его рейтинг поднялся с 47-го на 39-е.

Между тем, страны БРИКС и экономики, расположенные вдоль "Пояса и пути", открылись шире, о чем свидетельствует индекс. В 2020 году индекс открытости экономик "Пояса и пути" составил 0,7218, что на 0,4 проц. больше, чем в 2019 году, а индекс открытости БРИКС вырос на 0,2 проц. до 0,7091 в 2020 году.

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Теги: 
Всемирный индекс открытости 

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