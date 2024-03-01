Другие материалы
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В мире
02.03.2024, 05:34
Китай повысит лимит единовременных мобильных транзакций до 5 тыс. долларов США для удобства иностранных туристов
2 марта — Mossovetinfo.ru — Народный банк Китая (НБК, Центробанк) поручит основным платежным системам повысить лимит...
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В мире
02.03.2024, 05:22
Число погибших палестинцев в Газе возросло до 30228 — Минздрав
2 марта — Mossovetinfo.ru — Число погибших палестинцев в секторе Газа возросло до 30228. Об этом сообщило в пятницу в пр...
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В мире
01.03.2024, 09:54
Более 100 человек были убиты на севере Газы вокруг грузовиков с продовольственной помощью
1 марта — Mossovetinfo.ru — Более 100 человек были убиты на севере Газы, где израильские войска открыли огонь в четвер...