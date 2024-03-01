Китай повысит лимит единовременных мобильных транзакций до 5 тыс. долларов США для удобства иностранных туристов

2 марта — Mossovetinfo.ru — Народный банк Китая (НБК, Центробанк) поручит основным платежным системам повысить лимит единовременной транзакции для иностранных туристов, использующих мобильные платежи, с 1 тыс. до 5 тыс. долларов США. Об этом в пятницу заявил заместитель директора НБК Чжан Цинсун, - сообщает Синьхуа.



Как отметил Чжан Цинсун, Центробанк также даст указание таким платформам, как Alipay и Tenpay, повысить годовой лимит транзакций с 10 тыс. долларов до 50 тыс. долларов.



По словам чиновника, платформам предписывается оптимизировать свои операционные процедуры и повысить эффективность привязки зарубежных банковских карт, а также упростить проверку личности при проведении транзакций.



Ответственный представитель Министерства культуры и туризма КНР Ши Цзэи указал на брифинге, что в целях дальнейшего улучшения платежных услуг для иностранных туристов будет продвигаться создание аппаратного и программного обеспечения, необходимого для мобильных платежей, оплаты банковскими картами и наличными в туристических местах.



Как отметил чиновник Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Чэнь Хунвань, отказ в приеме наличных и банковских карт будет строго наказываться, а для иностранных пользователей наличных в ключевых городах и достопримечательностях будут созданы достаточные запасы наличности.



Чиновники также заверили, что для удобства иностранных путешественников будут расширены возможности оплаты в таких сферах, как транспорт, общественное питание и розничная торговля.