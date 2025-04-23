2 мая — Mossovetinfo.ru — Министерство коммерции КНР заявило в пятницу, что Китай проводит оценку в связи с тем, что американская сторона в последнее время по своей инициативе неоднократно направляла Китаю сообщения через соответствующие стороны, выражая готовность провести с Китаем переговоры по вопросу таможенных пошлин. Об этом сообщает Синьхуа.
Позиция Китая была последовательной - если страну вынудят к тарифным и торговым войнам, то Китай будет бороться до конца, если путем диалога и переговоров решать вопросы, связанные с тарифами, то двери Китая открыты, заявил официальный представитель Министерства коммерции КНР.
Тарифные и торговые войны были в одностороннем порядке инициированы США. Если США хотят вести переговоры, то они должны проявить искренность и быть готовыми предпринять конкретные действия по таким вопросам, как исправление своей ошибочной практики и отмена одностороннего введения дополнительных тарифов, отметил официальный представитель Минкоммерции КНР.
По словам официального представителя ведомства, Китай принял во внимание то, что в последнее время американская сторона постоянно говорит о корректировке тарифных мер. В любом возможном диалоге или переговорах, если США не исправят свою ошибочную практику в виде введения дополнительных таможенных пошлин в одностороннем порядке, это продемонстрирует полное отсутствие искренности с их стороны и еще больше подорвет взаимное доверие между двумя сторонами.
Говорить одно, а делать другое или даже пытаться прибегать к принуждению и шантажу под предлогом переговоров - такая тактика с Китаем не сработает, подчеркнул официальный представитель Минкоммерции КНР.
В то же время CNN комментируя заявление представителя Минкоммерции КНР отмечает, что «с прошлой недели Трамп неоднократно заявлял, что его администрация ведёт переговоры с китайскими чиновниками о заключении торговой сделки, но каждый раз получал от Пекина категоричные отказы.
В пятницу Пекин вновь заявил, что для любых переговоров необходимо выполнить некоторые предварительные условия».
Также отмечается, что «огромные объёмы торговли между двумя крупнейшими экономиками мира оказались под угрозой после того, как Трамп в начале этого месяца повысил пошлины на китайские товары до ошеломляющих 145%, что затруднило для некоторых китайских компаний продолжение торговли с Соединёнными Штатами. В ответ Пекин повысил пошлины на американский импорт до 125%
».