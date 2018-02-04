Китай решительно выступил против Обзора ядерной политики США

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Китай решительно выступает против Обзора ядерной политики, опубликованного Министерством обороны США, сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя Министерства обороны КНР Жэнь Гоцян, сделанное в воскресенье.



В документе содержатся опрометчивые догадки относительно целей развития Китая и намеренно преувеличивается угроза китайской ядерной мощи, - заявил представитель Министерства обороны КНР.



«Мы надеемся, что американская сторона откажется от менталитета холодной войны, будет нести собственную особую и главную ответственность в сокращении ядерных вооружений, верно истолкует стратегические намерения Китая и составит объективное представление о национальной обороне и военном развитии Китая», - отмечается в заявлении.