Китай согласился с международным расследованием происхождения вируса COVID-19

24 мая. - Mossovetinfo.ru - Китай открыт для сотрудничества в исследованиях происхождения коронавируса SARS-CoV-2, но этот процесс должен быть профессиональным, справедливым и конструктивным, лишенным политического вмешательства. Об этом 24 мая на пресс-конференции в рамках 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает пресс-служба министерства.



"Китай открыто относится к совместным усилиям международного научного сообщества по идентификации источника коронавируса. Важно, чтобы это был профессиональный, беспристрастный и конструктивный процесс. Профессиональный, то есть он должен базироваться на науке и вестись на основе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", - отметил глава ведомства.



Напомним, что в середине апреля американский президент заявил, что прекращает финансирование ВОЗ, так как организация не справилась со своей основной обязанностью и должна нести ответственность за распространение коронавирусной инфекции COVID-19 до уровня пандемии.

В настоящее время США рассматривают вопрос создания у себя структур, альтернативных ВОЗ.

19 мая Трамп в своих аккаунтах в соцсетях сообщил, что в письме-ультиматуме к председателю главе Всемирной организации здравоохранения Тедросу Аданому Гебреисусу он предупредил, что у ВОЗ есть 30 дней для проведения «существенных улучшений», в противном случае американские власти прекратят финансирование или даже выйдут из организации.

Также ранее Трамп заявил, что Всемирная организация здравоохранения выполняет просьбы Китая, обозвав ВОЗ "марионеткой Китая".