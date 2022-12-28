Китай возобновит выдачу паспортов и виз с января 2023 года

27 декабря, Mossovetinfo.ru - Начиная с 8 января 2023 года в Китае в рамках оптимизированных мер миграционной политики будут возобновлены процедуры приема и рассмотрения заявлений граждан КНР на получение обычных паспортов для поездок за границу с целью туризма или посещения друзей, - сообщает Синьхуа со ссылкой на обнародованное уведомление Государственного управления по делам миграции КНР.



Также сообщается, что будут возобновлены услуги, связанные с подачей заявлений на получение обычных виз, разрешений на временное проживание и видов на жительство для иностранных граждан.



В число возобновляемых услуг также входят оформление портовых виз, реализация мер безвизового транзита в течение 24/72/144 часов и выдача временных разрешений на въезд.