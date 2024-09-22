Китай запустил первый многоразовый возвращаемый спутник для космических экспериментов

28 сентября — Mossovetinfo.ru — Китай в пятницу вывел на орбиту свой первый многоразовый возвращаемый спутник для космических экспериментов «Шицзянь-19», сообщает Синьхуа.



Запуск был произведен с космодрома Цзюцюань при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2-ди». «Шицзянь-19» несет полезную нагрузку пяти стран, включая Таиланд и Пакистан.

«Шицзянь-19» воплотил в себе ряд технологических прорывов и значительно повысит технический уровень и эффективность применения китайских возвращаемых аппаратов.

Исследователи будут использовать данный многоразовый спутник для проведения экспериментов в космосе, а также для содействия разработке и внедрению новых космических технологий, что внесет вклад в развитие таких сфер науки, как микрогравитология и космическая биология.

Кроме того, аппарат выполнит эксперименты по космической селекции для ускорения инноваций в области ресурсов зародышевой плазмы.



Также Синьхуа сообщает о завершении разработки китайско-европейского спутника SMILE для исследования солнечного ветра, что стало новой вехой в китайско-европейской космической миссии.

Исследователь связи солнечного ветра, магнитосферы и ионосферы (SMILE) - это совместная миссия Академии наук Китая (АНК) и Европейского космического агентства (EКA), целью которой является углубление понимания связи Солнца и Земли путем наблюдения за динамическим взаимодействием между солнечным ветром и магнитосферой Земли.

Ожидается, что спутниковая платформа и модуль полезной нагрузки прибудут в Европейский центр космических исследований и технологий в Нидерландах в октябре, где они будут интегрированы и испытаны. Модуль полезной нагрузки был разработан ЕКА.



Также Китай в субботу впервые представил свой первый скафандр для высадки на Луну, сообщает Синьхуа. Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая впервые представила внешний вид китайского скафандра для высадки на Луну, и дала старт компании по сбору у общественности вариантов его названия.



На фото Синьхуа - 27 сентября, пров. Ганьсу, Китай. Ракета-носитель «Чанчжэн-2-ди» («Long March-2D») с первым китайским многоразовым возвращаемым спутником для космических экспериментов «Шицзянь-19» стартует с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай).