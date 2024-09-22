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В мире     28.09.2024 08:59

Китай запустил первый многоразовый возвращаемый спутник для космических экспериментов

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Теги:  Китай  космос  многоразовый возвращаемый спутник  спутник  исследования  Луна  скафандр 

28 сентября — Mossovetinfo.ru — Китай в пятницу вывел на орбиту свой первый многоразовый возвращаемый спутник для космических экспериментов «Шицзянь-19», сообщает Синьхуа.

Запуск был произведен с космодрома Цзюцюань при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2-ди». «Шицзянь-19» несет полезную нагрузку пяти стран, включая Таиланд и Пакистан.
«Шицзянь-19» воплотил в себе ряд технологических прорывов и значительно повысит технический уровень и эффективность применения китайских возвращаемых аппаратов.
Исследователи будут использовать данный многоразовый спутник для проведения экспериментов в космосе, а также для содействия разработке и внедрению новых космических технологий, что внесет вклад в развитие таких сфер науки, как микрогравитология и космическая биология.
Кроме того, аппарат выполнит эксперименты по космической селекции для ускорения инноваций в области ресурсов зародышевой плазмы.

Также Синьхуа сообщает о завершении разработки китайско-европейского спутника SMILE для исследования солнечного ветра, что стало новой вехой в китайско-европейской космической миссии.
Исследователь связи солнечного ветра, магнитосферы и ионосферы (SMILE) - это совместная миссия Академии наук Китая (АНК) и Европейского космического агентства (EКA), целью которой является углубление понимания связи Солнца и Земли путем наблюдения за динамическим взаимодействием между солнечным ветром и магнитосферой Земли.
Ожидается, что спутниковая платформа и модуль полезной нагрузки прибудут в Европейский центр космических исследований и технологий в Нидерландах в октябре, где они будут интегрированы и испытаны. Модуль полезной нагрузки был разработан ЕКА.

Также Китай в субботу впервые представил свой первый скафандр для высадки на Луну, сообщает Синьхуа. Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая впервые представила внешний вид китайского скафандра для высадки на Луну, и дала старт компании по сбору у общественности вариантов его названия.

На фото Синьхуа - 27 сентября, пров. Ганьсу, Китай. Ракета-носитель «Чанчжэн-2-ди» («Long March-2D») с первым китайским многоразовым возвращаемым спутником для космических экспериментов «Шицзянь-19» стартует с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай).


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Теги: 
Китай  космос  многоразовый возвращаемый спутник  спутник  исследования  Луна  скафандр 

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