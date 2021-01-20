Китайские ученые рассказали о возможности повторно заболеть коронавирусом

20 января. Mossovetinfo.ru – Китайские ученые установили, что наличие антител не является гарантией от повторного заражения коронавирусом, результаты исследования опубликованы в журнале National Science Review.



По данным китайских ученых, повторное заражение коронавирусом вызывает новый штамм коронавируса, который отличается от предыдущих генетической структурой.



Случаи повторного заражения были зафиксированы в 237 случаях. От перового до второго заражения прошло от 19 до 57 суток. Отмечается, что в некоторых случаях повторное заболевание проходило сложнее первого.



В настоящее время ученые всего мира изучают продолжительность возникшего иммунитета у людей, переболевших коронавирусом. Пока есть только предварительные оценки, согласно которым переболевший человек может быть защищенным от коронавируса в период от нескольких месяцев, до полугода.