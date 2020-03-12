12 марта. Mossovetinfo.ru – Пик эпидемии коронавируса в Китае уже прошел, заявил на брифинге официальный представитель комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн.
По словам Ми Фэна, за последнюю неделю во всех городах провинции Хубэй, кроме Уханя, не зафиксировано ни одного нового случая заболевания. За пределами провинции зафиксировано 7 новых случаев заражения, из которых шесть – ввозные.
Количество новых случаев заболевания сокращается, эпидемия сохраняется на низком уровне.
Ми Фэн подчеркнул, что теперь необходимо сосредоточиться на лечении и спасении заболевших, но в то же время сохранять бдительность и не расслабляется.
Ранее ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире заражено более 120 тысяч человек, более 4 тысяч скончались. Непосредственно в Китае коронавирусом заразились более 80 тысяч человек, более 3 тысяч скончались.
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