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В мире     17.02.2020 12:37

Количество заболевших коронавирусом в Китае превысило 70 тысяч человек

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Теги:  коронавирус  Китай  эпидемия  статистика 

17 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество людей, заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 70 548 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.

За прошедшие сутки в результате заболевания скончалось 105 человек, а общее количество погибших в Китае достигло 1770 человек.

В тоже время около 11 тысяч человек выздоровели и были выписаны из больниц.

Ранее были опубликованы официальные данные ВОЗ, согласно которым количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 17 февраля достигло 51 857 человек. В результате заболевания скончались 1669 человек, из них 1666 в Китае и 3 за его пределами.


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Теги: 
коронавирус  Китай  эпидемия  статистика 

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