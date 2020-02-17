17 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество людей, заболевших коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 70 548 человек, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.



За прошедшие сутки в результате заболевания скончалось 105 человек, а общее количество погибших в Китае достигло 1770 человек.



В тоже время около 11 тысяч человек выздоровели и были выписаны из больниц.



Ранее были опубликованы официальные данные ВОЗ, согласно которым количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 17 февраля достигло 51 857 человек. В результате заболевания скончались 1669 человек, из них 1666 в Китае и 3 за его пределами.