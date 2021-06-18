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В мире     18.06.2021 14:41

Конгрессмены призвали Байдена пройти тест на нарушение когнитивных функций

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Теги:  США  Джо Байден  конгресс США 

18 июня. Mossovetinfo.ru – Бывший врач Белого Дома, конгрессмен Ронни Джексон, а также 13 конгрессменов-республиканцев призвали президента США Джо Байдена пройти тест на нарушение когнитивных функций, сообщает РИА Новости.

В письме, опубликованном на официальном сайте Джексона, указано, что американский народ вправе знать, способен ли президент исполнять свои обязанности.

Конгрессмены республиканцы в свою очередь напомнили, что предыдущий президент США Дональд Трамп, проходил такой тест, когда занимал свою должность.

«К сожалению, снижение ваших умственных способностей и забывчивость стали более заметными за последние 18 месяцев», - говорится в письме.

Президент России Владимир Путин, который 16 июня провел с Байденом переговоры в Женеве, заявил после саммита, что образ, который рисуют Байдену, немного расхолаживает, но сам президент США на самом деле ничего не пропускает.

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Теги: 
США  Джо Байден  конгресс США 

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