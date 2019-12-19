19 декабря. Mossovetinfo.ru – Палата представителей конгресса США поддержала обе статьи обвинения, выдвинутые против президента Дональда Трампа.



Обвинение в превышении полномочий поддержали 230 конгрессменов, 197 проголосовали против, 1 воздержался. Второе обвинение – о препятствовании работе конгресса – также набрало необходимое число голосов конгрессменов.



Теперь, согласно американскому законодательству, в сенате должен состоятся судебный процесс над Трампом, в котором конгрессмены будут выступать в роли стороны обвинения, а сенаторы – в роли судей. Для отстранения Трампа от должности, необходимо, чтобы обвинение поддержали две трети сенаторов.



При этом в сенате партия республиканцев имеет большинство голосов, в отличие от конгресса, где большинство принадлежит Демократической партии США.