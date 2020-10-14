14 октября. Mossovetinfo.ru – Российский корабль «Союз МС-17» доставил экипаж на Международную космическую станцию за рекордно короткое время, сообщает «Роскосмос».



Время от старта с Земли до стыковки с МКС составило 3 часа 3 минуты. Перед стыковкой корабль сделал всего два витка вокруг Земли. Ранее подобная схема была опробавна при пуске грузовых кораблей «Прогресс». Предыдущий рекорд по времени полета до МКС был установлен одним из грузовых кораблей и составил 3 часа 18 минут.



До этого для полетов к МКС обычно использовали схему с 34 витками вокруг земли, по ней время полета составляет около 2 суток. Кроме того, использовалась четырехвитковая схема с временем полета около 6 часов.



«Союз МС 17» доставил на МКС экипаж в составе россиян Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также американки Кэтлин Рубинс. На МКС они присоединяться к российским космонавтам Анатолию Иванишину и Ивану Вагнеру, а также американскому астронавту Крису Кэссиди. 22 октября прежний экипаж МКС покинет станцию, новый экипаж буде работать на станции до 9 апреля 2021 года.