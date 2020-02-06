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В мире     06.02.2020 10:24

Коронавирус. Официальные данные на 6 февраля

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Теги:  коронавирус  эпидемия  статистика 

6 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 6 февраля достигло 24 554 человека, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ в Китае зарегистрировано 24 363 случая заболевания коронавирусом, в других странах – 191 случай, в том числе 32 случая заболевания за последние сутки.

В тоже время, по данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло уже 28 262, в том числе в самом Китае выявлено 28 018 человек зараженных коронавирусом.

В результате заболевания в общей сложности скончались 565 человек.


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Теги: 
коронавирус  эпидемия  статистика 

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