11 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 11 февраля достигло 40 554 человека, сообщает Всемирная организация здравоохранения.



Из них в материковом Китае 40 235 человек, и 319 человек в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявли в 24 странах.



В результате заболевания скончались 910 человек, из них 909 в Китае и 1 за его пределами.



В тоже время, по последним данным китайских властей, общее число заболевших в материковом Китае достигло 42 638 человек, а количество погибших достигло 1016 человек.