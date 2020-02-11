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В мире     11.02.2020 09:57

Коронавирус. Официальные данные по всему миру на 11 февраля

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Теги:  коронавирус  эпидемия  статистика  ВОЗ 

11 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 11 февраля достигло 40 554 человека, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Из них в материковом Китае 40 235 человек, и 319 человек в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявли в 24 странах.

В результате заболевания скончались 910 человек, из них 909 в Китае и 1 за его пределами.

В тоже время, по последним данным китайских властей, общее число заболевших в материковом Китае достигло 42 638 человек, а количество погибших достигло 1016 человек.


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Теги: 
коронавирус  эпидемия  статистика  ВОЗ 

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