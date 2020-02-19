19 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 19 февраля достигло 73 332 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Из них в материковом Китае 72 528 человек, и 804 человека в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 25 странах.
В результате заболевания скончались 1873 человек, из них 1870 в Китае и 3 за его пределами.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии по странам:
Сингапур – 77 человек
Таиланд – 35 человека
Япония – 65 человек
Южная Корея – 31 человек
Малайзия – 22 человек
Вьетнам – 16 человек
Германия – 16 человек
Австралия – 15 человек
США – 15 человек
Франция – 12 человек
Великобритания – 9 человек
ОАЭ – 9 человек
Канада – 8 человек
Филиппины – 3 человека
Индия – 3 человека
Италия – 3 человека
Россия – 2 человека
Испания – 2 человека
Бельгия – 1 человек
Камбоджа – 1 человек
Непал – 1 человек
Финляндия – 1 человек
Шри-Ланка – 1 человек
Швеция – 1 человек
Египет – 1 человек
Кроме того, 454 человек заболели коронавирусом на круизном лайнере, который находится на карантине у берегов Японии.
Ранее власти Китая сообщили, что количество заболевших коронавирусом в материковом Китае превысило 74 тысячи человек. Также случаи заболевания выявлены в Гонконге, на Тайване и в Макао.
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