21 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 21 февраля достигло 75 748 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Из них в материковом Китае 74 675 человек, и 1073 человека в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 26 странах. Заболевание коронавирусом впервые выявлено в Иране.
В результате заболевания скончались 2129 человек, из них 2121 в Китае и 8 за его пределами.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии по странам:
Сингапур – 84 человек
Таиланд – 35 человека
Япония – 85 человек
Южная Корея – 104 человек
Малайзия – 22 человек
Вьетнам – 16 человек
Германия – 16 человек
Австралия – 15 человек
США – 15 человек
Франция – 12 человек
Великобритания – 9 человек
ОАЭ – 9 человек
Канада – 8 человек
Филиппины – 3 человека
Индия – 3 человека
Италия – 3 человека
Россия – 2 человека
Испания – 2 человека
Иран – 2 человека
Бельгия – 1 человек
Камбоджа – 1 человек
Непал – 1 человек
Финляндия – 1 человек
Шри-Ланка – 1 человек
Швеция – 1 человек
Египет – 1 человек
Кроме того, 621 человек заболел коронавирусом на круизном лайнере, который находится на карантине у берегов Японии.
Ранее власти Китая сообщили, что за последние сутки в материковом Китае количество заболевших коронавирусом превысило 75 тысяч человек.
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