21 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 21 февраля достигло 75 748 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.



Из них в материковом Китае 74 675 человек, и 1073 человека в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 26 странах. Заболевание коронавирусом впервые выявлено в Иране.



В результате заболевания скончались 2129 человек, из них 2121 в Китае и 8 за его пределами.



Количество выявленных случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии по странам:



Сингапур – 84 человек

Таиланд – 35 человека

Япония – 85 человек

Южная Корея – 104 человек

Малайзия – 22 человек

Вьетнам – 16 человек

Германия – 16 человек

Австралия – 15 человек

США – 15 человек

Франция – 12 человек

Великобритания – 9 человек

ОАЭ – 9 человек

Канада – 8 человек

Филиппины – 3 человека

Индия – 3 человека

Италия – 3 человека

Россия – 2 человека

Испания – 2 человека

Иран – 2 человека

Бельгия – 1 человек

Камбоджа – 1 человек

Непал – 1 человек

Финляндия – 1 человек

Шри-Ланка – 1 человек

Швеция – 1 человек

Египет – 1 человек



Кроме того, 621 человек заболел коронавирусом на круизном лайнере, который находится на карантине у берегов Японии.



Ранее власти Китая сообщили, что за последние сутки в материковом Китае количество заболевших коронавирусом превысило 75 тысяч человек.