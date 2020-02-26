26 февраля. Mossovefinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 26 февраля достигло 80 239 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Из них в материковом Китае 77 780 человек, и 2459 человека в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 33 странах. Заболевание коронавирусом впервые выявлено в Бахрейне, Израиле, Омане и Афганистане.
В результате заболевания скончались 2700 человек, из них 2666 в Китае и 34 за его пределами.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии по странам:
Южная Корея – 977 человек
Италия – 229 человек
Япония – 157 человек
Сингапур – 90 человек
Иран – 61 человек
США – 53 человека
Таиланд – 37 человек
Малайзия – 22 человека
Австралия – 22 человека
Вьетнам – 16 человек
Германия – 16 человек
ОАЭ – 13 человек
Великобритания – 13 человек
Франция – 12 человек
Канада – 10 человек
Кувейт – 8 человек
Бахрейн – 8 человек
Филиппины – 3 человека
Индия – 3 человека
Россия – 2 человека
Испания – 2 человека
Израиль – 2 человека
Оман – 2 человека
Бельгия – 1 человек
Камбоджа – 1 человек
Непал – 1 человек
Финляндия – 1 человек
Шри-Ланка – 1 человек
Швеция – 1 человек
Египет – 1 человек
Израиль – 1 человек
Ливан – 1 человек
Афганистан – 1 человек
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