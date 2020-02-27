27 февраля. Mossovefinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 27 февраля достигло 81 109 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.



Из них в материковом Китае 78 191 человек, и 2918 человека в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 37 странах. Заболевание коронавирусом впервые выявлено в Австрии, Хорватии, Швейцарии и Алжире.



В результате заболевания скончались 2700 человек, из них 2666 в Китае и 34 за его пределами.



Количество выявленных случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии по странам:



Южная Корея – 1261 человек

Италия – 322 человека

Япония – 164 человека

Иран – 95 человек

Сингапур – 91 человек

США – 53 человека

Таиланд – 40 человек

Бахрейн – 26 человек

Австралия – 23 человека

Малайзия – 22 человека

Германия – 18 человек

Вьетнам – 16 человек

ОАЭ – 13 человек

Великобритания – 13 человек

Франция – 12 человек

Кувейт – 12 человек

Канада – 10 человек

Ирак – 5 человек

Оман – 4 человека

Филиппины – 3 человека

Индия – 3 человека

Россия – 2 человека

Испания – 2 человека

Израиль – 2 человека

Хорватия – 2 человека

Австрия – 2 человека

Бельгия – 1 человек

Камбоджа – 1 человек

Непал – 1 человек

Финляндия – 1 человек

Шри-Ланка – 1 человек

Швеция – 1 человек

Египет – 1 человек

Ливан – 1 человек

Афганистан – 1 человек

Швейцария – 1 человек

Алжир – 1 человек



Кроме того, 691 человек заболел коронавирусом на круизном лайнере, который находится на карантине у берегов Японии.