27 февраля. Mossovefinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 27 февраля достигло 81 109 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Из них в материковом Китае 78 191 человек, и 2918 человека в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 37 странах. Заболевание коронавирусом впервые выявлено в Австрии, Хорватии, Швейцарии и Алжире.
В результате заболевания скончались 2700 человек, из них 2666 в Китае и 34 за его пределами.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии по странам:
Южная Корея – 1261 человек
Италия – 322 человека
Япония – 164 человека
Иран – 95 человек
Сингапур – 91 человек
США – 53 человека
Таиланд – 40 человек
Бахрейн – 26 человек
Австралия – 23 человека
Малайзия – 22 человека
Германия – 18 человек
Вьетнам – 16 человек
ОАЭ – 13 человек
Великобритания – 13 человек
Франция – 12 человек
Кувейт – 12 человек
Канада – 10 человек
Ирак – 5 человек
Оман – 4 человека
Филиппины – 3 человека
Индия – 3 человека
Россия – 2 человека
Испания – 2 человека
Израиль – 2 человека
Хорватия – 2 человека
Австрия – 2 человека
Бельгия – 1 человек
Камбоджа – 1 человек
Непал – 1 человек
Финляндия – 1 человек
Шри-Ланка – 1 человек
Швеция – 1 человек
Египет – 1 человек
Ливан – 1 человек
Афганистан – 1 человек
Швейцария – 1 человек
Алжир – 1 человек
Кроме того, 691 человек заболел коронавирусом на круизном лайнере, который находится на карантине у берегов Японии.
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