3 марта. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 3 марта достигло 88 948 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Из них в материковом Китае 80 174 человек, и 8 774 человек в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 64 странах.
В результате заболевания скончались 3043 человека, из них 2915 в Китае и 128 за его пределами.
Подробную информацию по странам, в которых выявлены заболевшие коронавирусом и по количеству заболевших можно посмотреть здесь.
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