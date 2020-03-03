3 марта. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 3 марта достигло 88 948 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.



Из них в материковом Китае 80 174 человек, и 8 774 человек в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 64 странах.

В результате заболевания скончались 3043 человека, из них 2915 в Китае и 128 за его пределами.



Подробную информацию по странам, в которых выявлены заболевшие коронавирусом и по количеству заболевших можно посмотреть здесь.