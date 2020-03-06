6 марта. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 6 марта достигло 95 333 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.



Из них в материковом Китае 80 565 человек, и 14 768 человек в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 85 странах. За прошедшие сутки случаи заболевания коронавирусом были выявлены 5 странах, в которых ранее случаев заболевания не отмечалось.



В результате заболевания скончались 3282 человека, из них 3015 в Китае и 267 за его пределами.



Подробную информацию по странам, в которых выявлены заболевшие коронавирусом и по количеству заболевших можно посмотреть здесь.