6 марта. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 6 марта достигло 95 333 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Из них в материковом Китае 80 565 человек, и 14 768 человек в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 85 странах. За прошедшие сутки случаи заболевания коронавирусом были выявлены 5 странах, в которых ранее случаев заболевания не отмечалось.
В результате заболевания скончались 3282 человека, из них 3015 в Китае и 267 за его пределами.
Подробную информацию по странам, в которых выявлены заболевшие коронавирусом и по количеству заболевших можно посмотреть здесь.
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