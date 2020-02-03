3 февраля. Mossovetinfo.ru – На 3 февраля по данным SCMP в мире насчитывается 17 338 человек зараженных коронавирусом.



Еще у 21 558 подозревается наличие коронавируса. С момента вспышки эпидемии от заболевания погиб 361 человек, 471 человек вылечен.



Наибольшее количество заболевших насчитывается в Китае – 17 205. На втором месте по числу заболевших – Япония, где выявлено 20 заболевших. 19 заболевших выявлено в Таиланде.



Кроме того, 18 зараженных в Таиланде, по 15 – в Южной Корее и Гонконге, 12 – в Австралии, по 10 – на Тайване и в Германии, 8 в США, 6 во Франции, по 2 – в России и Великобритании.