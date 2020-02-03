Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В мире     03.02.2020 10:18

Короновирус. Официальные данные на 3 февраля

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  эпидемия 

3 февраля. Mossovetinfo.ru – На 3 февраля по данным SCMP в мире насчитывается 17 338 человек зараженных коронавирусом.

Еще у 21 558 подозревается наличие коронавируса. С момента вспышки эпидемии от заболевания погиб 361 человек, 471 человек вылечен.

Наибольшее количество заболевших насчитывается в Китае – 17 205. На втором месте по числу заболевших – Япония, где выявлено 20 заболевших. 19 заболевших выявлено в Таиланде.

Кроме того, 18 зараженных в Таиланде, по 15 – в Южной Корее и Гонконге, 12 – в Австралии, по 10 – на Тайване и в Германии, 8 в США, 6 во Франции, по 2 – в России и Великобритании.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  эпидемия 

Возврат к списку

Лента новостей

10:18 В мире Короновирус. Официальные данные на 3 февраля

09:59 В мире Россия заняла второе место в Европе по дешевизне топлива

09:21 Город (Москва и область) Москвичи назвали предприятия, которые хотели бы посетить в проекте «Открой#Моспром»

09:03 Город (Москва и область) Самое мощное похолодание за всю зиму ожидается в Москве в первую неделю февраля

08:55 Общество Большинство россиян поддержали предложенные Путиным поправки в Конституцию - опрос

Актуальные материалы

22:27 В мире РЖД приостановили сообщение с Китаем из-за короновируса

10:16 Венедиктов просит срочно созвать Общественную палату Москвы - обсудить поправки в Конституцию

10:30 Город (Москва и область) Электробусы вышли на 20-й по счету маршрут в Москве

12:15 Власть Госдума приняла в первом чтении закон о поправках в конституцию

11:25 Власть Совет Федерации одобрил кандидатуру Игоря Краснова на должность Генпрокурора

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru