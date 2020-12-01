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В мире     01.12.2020 00:45

Лачинский район возвращается Азербайджану после 28 лет

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Теги:  Армения  Азербайджан  Карабах  Россия  миротворцы 

1 декабря. Mossovetinfo.ru - Военные подразделения Азербайджана в полночь по местному времени вошли в Лачинский район Карабаха, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Это осуществлено в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября нынешнего года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

В соответствии с этим соглашением ВС Армении должны быть выведены из Лачинского района и он должен быть возвращен Азербайджану до 1 декабря.

Контроль за выполнением договоренностей осуществляет российский миротворческий контингент. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Также российские миротворцы оказывают помощь в восстановлении инфраструктуры, электро- и газоснабжения, разминирование.

18 мая 1992 года Лачинский район был занят армянскими вооруженными силами.

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Теги: 
Армения  Азербайджан  Карабах  Россия  миротворцы 

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