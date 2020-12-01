Лачинский район возвращается Азербайджану после 28 лет

1 декабря. Mossovetinfo.ru - Военные подразделения Азербайджана в полночь по местному времени вошли в Лачинский район Карабаха, сообщила пресс-служба Минобороны республики.



Это осуществлено в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября нынешнего года президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



В соответствии с этим соглашением ВС Армении должны быть выведены из Лачинского района и он должен быть возвращен Азербайджану до 1 декабря.



Контроль за выполнением договоренностей осуществляет российский миротворческий контингент. Российскими миротворцами обеспечивается безопасное возвращение беженцев и режим прекращения огня в Нагорном Карабахе. Также российские миротворцы оказывают помощь в восстановлении инфраструктуры, электро- и газоснабжения, разминирование.



18 мая 1992 года Лачинский район был занят армянскими вооруженными силами.