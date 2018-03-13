Лавров: Россия готова сотрудничать с Великобританией по делу Скрипаля

13 марта, Mossovetinfo.ru - Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не виновата в происшедшим в Великобритании отравлении экс офицера ГРУ - предателя С.Скрипаля и готова сотрудничать по данному делу в соответствии с международными правовыми процедурами и обязательствами. Об этом сообщает пресс-служба МИД в информации об ответах Лаврова на вопросы журналистов на брифинге в МИД.



«Россия не виновна. Россия готова сотрудничать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, если Соединенное Королевство снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу», - сказал Лавров.



Лавров напомнил, что «Великобритания, как и Россия, является участницей Конвенции о запрещении химического оружия» и в соответствии с процедурами Великобритания обязана «как только возникли подозрения, что было применено отравляющее вещество, запрещенное Конвенцией, немедленно обратиться к стране, которую подозревают в том, что она является стороной происхождения данного вещества. Ответ на этот запрос дается в течение десяти дней. Если ответ, который последует, не удовлетворит страну, которая запрашивает информацию, то эта страна (в данном случае – Великобритания) должна будет обратиться в Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия и в Конференцию государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия».



«При этом запрашиваемая сторона имеет полное право получить доступ к тому веществу, о применении которого идет речь, чтобы иметь возможность провести собственный анализ данной субстанции. Что мы, собственно, и сделали сразу после того, как появились слухи, раздуваемые практически всеми членами английского руководства насчет того, что в отравлении С.Скрипаля задействовано вещество, произведенное в Российской Федерации», - подчеркнул Лавров.



«Официальной нотой мы тут же запросили доступ к этому веществу, чтобы наши эксперты могли проанализировать его в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия. В той же ноте мы потребовали предоставить нам допуск ко всем фактам, связанным с расследованием, учитывая, что одной из пострадавших является Ю.Скрипаль, гражданка России», - пояснил Лавров.



Однако, по словам Лаврова, Великобритания отказала России в выполнении законных требований. «На эти абсолютно закономерные, правомерные и вытекающие из Конвенции о запрещении химического оружия требования нами был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано», - сказал Лавров.



«Таким образом, прежде чем ставить ультиматум – отчитаться перед британским правительством в течение двадцати четырех часов, лучше соблюсти свои собственные обязательства по международному праву, в данном случае по Конвенции о запрещении химического оружия. Говоря о манерах, нужно помнить, что эпоха колониализма давно ушла в прошлое», - подытожил Лавров ситуацию, сложившуюся вокруг дела об отравлении Скрипаля по состоянию на 13 марта.