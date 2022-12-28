Лавров: США по дипканалам заявили, что не будут воевать напрямую с Россией

28 декабря, Mossovetinfo.ru - США по дипломатическим каналам пояснили, что «не будут воевать напрямую против России», в том числе передавая в Украину вооружение, в частности - Patriot. США также не планируют направлять на Украину своих военных специалистов в связи с передачей Киеву комплексов ПВО Patriot, сообщил глава МИД Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.



Нам достаточно пространно объясняли, что этого (обслуживания батарей Patriot американскими специалистами - ред.) не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России, Patriot будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию», — рассказал Лавров.