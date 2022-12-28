21:15 В мире Лавров: США по дипканалам заявили, что не будут воевать напрямую с Россией
20:00 Общество Игрушки «Хагги Вагги» снимают с продажи в России
10:14 В мире Китай возобновит выдачу паспортов и виз с января 2023 года
16:15 Происшествия На участке Павшино - Нахабино Рижского направления МЖД временно организовано реверсивное движение
08:46 Мнения Лавров считает, что США угрожают физическим устранением президента России
19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра
16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации
07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа
06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации
19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине
08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса