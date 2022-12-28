 
Актуальные темы: Украина Донбасс
В мире     28.12.2022 21:15

Лавров: США по дипканалам заявили, что не будут воевать напрямую с Россией

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  США  Украина  ПВО  Patriot  Лавров 

28 декабря, Mossovetinfo.ru - США по дипломатическим каналам пояснили, что «не будут воевать напрямую против России», в том числе передавая в Украину вооружение, в частности - Patriot. США также не планируют направлять на Украину своих военных специалистов в связи с передачей Киеву комплексов ПВО Patriot, сообщил глава МИД Сергей Лавров в интервью передаче «Большая игра» на Первом канале.

Нам достаточно пространно объясняли, что этого (обслуживания батарей Patriot американскими специалистами - ред.) не планируется, именно потому что американцы не хотят и не будут воевать напрямую против России, Patriot будет вводиться в действие в течение нескольких месяцев, пока украинские военнослужащие не освоят эту технологию», — рассказал Лавров.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  США  Украина  ПВО  Patriot  Лавров 

Возврат к списку

Лента новостей

21:15 В мире Лавров: США по дипканалам заявили, что не будут воевать напрямую с Россией

20:00 Общество Игрушки «Хагги Вагги» снимают с продажи в России

10:14 В мире Китай возобновит выдачу паспортов и виз с января 2023 года

16:15 Происшествия На участке Павшино - Нахабино Рижского направления МЖД временно организовано реверсивное движение

08:46 Мнения Лавров считает, что США угрожают физическим устранением президента России

Актуальные материалы

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

19:36 В мире К «деэскалации в риторике» призвал Генсек ООН в связи с заявлениями Байдена о Путине

08:59 В мире Утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru