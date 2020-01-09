Другие материалы
-
В мире
27.01.2020, 08:56
Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии
27 января. Mossovetinfo.ru – Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии в воскресенье, 25 января. По официальным данным, всего на борту в...
-
В мире
22.01.2020, 10:31
Сенат США одобрил процедуру импичмента Трампа
22 января. Mossovetinfo.ru – Сенат США во вторник 21 января принял процедуру проведения импичмента над президентом страны Дональдом Трампом, процедура была предложена спикером Митчем Макконнелом. ...
-
В мире
09.01.2020, 09:22
США предложили Ирану переговоры без предварительных условий
9 января. Mossovetinfo.ru – США предлагают Ирану провести прямые переговоры без предварительных условий, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на письмо постпреда США в ООН ...