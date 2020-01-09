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В мире     27.01.2020 08:56

Легендарный баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии

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Теги:  Коби Брайант  баскетбол  гибель  авиапроисшествия 

27 января. Mossovetinfo.ru – Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения вертолета в Калифорнии в воскресенье, 25 января. По официальным данным, всего на борту вертолета находились 9 человек. Все они погибли.

По данным издания TMZ, среди погибших - 13-летняя дочь Брайанта. Джанна Мария летела вместе с отцом в академию на тренировку по баскетболу. Других подробностей на данный момент нет.

Коби Брайант на протяжении 20 сезонов выступал за команду НБА «Лос-Анжелес Лейкерс». За время спортивной карьеры Брайант дважды признавался самым ценным игроком финальной серии плей-офф, один раз стал самым ценным игроком чемпоната НБА, 18 раз принимал участие в «Матче звезд» НБА.

В списке самых результативных игроков НБА Брайант занимал третье место, пока в ночь на 26 января его не обошел Леброн Джеймс. В составе сборной США по баскетболу Брайант дважды стал олимпийским чемпионом, а также победителем чемпионата Америки.

У Брайанта, которому был 41 год, осталась жена Ванесса и три дочери — Наталья, Бьянка и новорожденная Капри.


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Теги: 
Коби Брайант  баскетбол  гибель  авиапроисшествия 

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