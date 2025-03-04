Лидеры ЕС одобрили план по привлечению 800 миллиардов евро на вооружение

7 марта — Mossovetinfo.ru — Лидеры двадцати семи стран, собравшиеся в четверг на саммит в Брюсселе, одобрили план Европейской комиссии по укреплению своей обороны, сообщила французское издание Le Figaro со ссылкой на пресс-секретаря ЕС.



Лидеры Европейского союза одобрили военную поддержку Украины, но без поддержки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который наложил вето на предложение ЕС о замене американской военной помощи. Остальные 26 лидеров ЕС продолжили работу без участия Венгрии и опубликовали свои собственные выводы.



Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила в четверг днем, что сегодняшнее заседание может ограничиться политическими решениями, а «цифры добавят» на саммите в конце марта. Также, по словам, по словам Калас, есть намерение создать коалицию большинства, чтобы отдельные страны не могли блокировать решения большинства стран ЕС.



Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая является одним из самых жестких критиков России, на этой неделе предложила план под названием «Перевооружение Европы», цель которого — мобилизовать около 800 миллиардов евро, включая 150 миллиардов в виде кредитов, для укрепления обороноспособности континента. Она ранее предложила привлечь эти средства в течение четырех лет. Глава Еврокомиссии также заявила, что план включает в себя поддержку военно-промышленного комплекса Украины. Ее высказывание цитирует Reuters.

Предполагается, что Еврокомиссия займет эти деньги на рынках капитала, а затем отдаст в виде кредитов при условии, что задействованные страны совместно закупят оружие в Европе. Эти средства пойдут на производство систем противовоздушной обороны в ЕС и оружия для Украины.

Она указала, что «речь идет о таких областях, как, например, противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и системы борьбы с ними».

Глава Еврокомиссии добавила, что страны Евросоюза с этим оборудованием «смогут значительно усилить свою поддержку Киеву, включая немедленную поставку военной техники для Украины».

Она указала на то, что необходимо повысить оборонные расходы ЕС на 1,5 процента, для сбора дополнительных 650 млрд евро для производства оружия.

Ситуация крайне опасна, сказала фон дер Ляйен в четверг, 6 марта, в Брюсселе в ходе выступления перед открытием кризисного саммита ЕС по вопросам обороны.

«Это решающий момент для Европы. Европа находится перед лицом явной и непосредственной угрозы, и потому она должна быть способна защитить себя, обороняться, так же как мы должны дать Украине возможность защищать себя и бороться за установление прочного и справедливого мира», - подчеркнула председатель Еврокомиссии.



Представленный Европейской комиссией (ЕК) план перевооружения Европы на сумму 800 миллиардов евро президент Литвы Гитанас Науседа называет шагом вперед и надеется, что будут приняты решения, которые позволят более гибко подходить к расходам на оборону при расчете финансового дефицита, сообщает Делфи.

«Я думаю, что это шаг вперед, и по сравнению с ситуацией, в которой мы находимся сейчас, это было бы действительно большой поддержкой для моей страны, потому что у нас амбициозные цели – достичь 5-6 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) на финансирование обороны к 2030 году», - сказал Г. Науседа журналистам в Брюсселе в четверг.



При подготовке данного материала использованы новости Agence France-Presse (AFP).