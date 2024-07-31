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В мире
24.08.2024, 10:55
Лукашенко обратился к украинцам: в сегодняшних непростых условиях необходимо разговаривать на языке мира
24 августа — Mossovetinfo.ru — Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости....
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В мире
05.08.2024, 09:46
Атака Ирана на Израиль может начаться уже в понедельник – госсекретарь США
5 августа — Mossovetinfo.ru — Госсекретарь США Блинкен сообщил своим коллегам из стран G7, что атака Ирана и «Хезболл...
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В мире
31.07.2024, 09:45
Глава политбюро ХАМАС Хания убит в Тегеране
31 июля — Mossovetinfo.ru — Политический лидер ХАМАСА, глава политбюро палестинского движения, Исмаил Хания был убит...