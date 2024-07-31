Лукашенко обратился к украинцам: в сегодняшних непростых условиях необходимо разговаривать на языке мира

24 августа — Mossovetinfo.ru — Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.



«На белорусской земле всегда с особым уважением и теплотой относились к сердечному и трудолюбивому народу Украины. На протяжении долгого времени наши нации находили силы в единстве, делили радость и горе, кров и хлеб, вместе преодолевали невзгоды и гордились своими успехами. Нас объединяют не только общая судьба и родственные связи, но и стремление дружить и ладить с соседями», - говорится в поздравлении.



Глава государства выразил уверенность, что в сегодняшних непростых условиях не только возможно, но и «необходимо разговаривать на языке мира ради нынешнего и будущих поколений славянских народов». «Другой альтернативы нет, - подчеркнул Президент. - Беларусь со своей стороны продолжит делать все возможное для как можно скорейшего обеспечения безопасности в регионе».



Александр Лукашенко пожелал жителям Украины мирного неба и гражданского согласия, благополучия их щедрой стране, сплоченности семьям.



В то же время Зеленский записал обращение ко Дню независимости Украины (24 августа) с угрозами в адрес РФ, сообщают российские СМИ.