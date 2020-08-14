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В мире     14.08.2020 12:47

Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из страны

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Теги:  Лукашенко  Беларусь  забастовки 

14 августа, Mossovetinfo.ru - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, открывая в пятницу совещание по работе строительной отрасли, что находится в стране, передает БелТА.
«Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», — сказал он.

Также Лукашенко заявил, что забастовки рабочих могут негативно отразиться на будущей работе предприятий. Заявление о забастовках сделано на фоне десятков забастовок, в том числе на крупных предприятиях. В числе требований, как сообщают СМИ: отмена итогов сфальсифицированных выборов и проведение новых под контролем международных наблюдателей, люстрации, расформирование структуру ОМОНа как дискредитировавшую себя перед народом, выполнявшую преступные приказы командования, освобождение всех задержанных и выплата им компенсаций.

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Теги: 
Лукашенко  Беларусь  забастовки 

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