Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя»

9 мая. Mossovetinfo.ru — Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», сообщается на официальном сайте президента Белоруссии.



Сообщается, что декрет направлен «на сохранение независимости и суверенитета страны».



Согласно декрету, в случае гибели президента Белоруссии в результате теракта, покушения, внешней агрессии или других насильственных действий, власть в стране переходит к Совету безопасности Белоруссии, заседания которого возглавляет премьер-министр страны.



При этом, в стране немедленно вводится чрезвычайное или военное положение, а все решения Совета безопасности являются обязательными для всех.



Ранее президент Лукашенко рассказал о покушении, готовившемся на него и его детей. По подозрению в причастности к покушению задержана группа людей. При этом, по словам Лукашенко, к подготовке покушения причастны американские спецслужбы. Все обвиняемыми по делу проходят девять человек, четверо из них задержаны, еще пять находятся за пределами страны.