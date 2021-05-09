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В мире     09.05.2021 13:04

Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя»

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Теги:  Александр Лукашенко  Белоруссия  декрет 

9 мая. Mossovetinfo.ru — Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», сообщается на официальном сайте президента Белоруссии.

Сообщается, что декрет направлен «на сохранение независимости и суверенитета страны».

Согласно декрету, в случае гибели президента Белоруссии в результате теракта, покушения, внешней агрессии или других насильственных действий, власть в стране переходит к Совету безопасности Белоруссии, заседания которого возглавляет премьер-министр страны.

При этом, в стране немедленно вводится чрезвычайное или военное положение, а все решения Совета безопасности являются обязательными для всех.

Ранее президент Лукашенко рассказал о покушении, готовившемся на него и его детей. По подозрению в причастности к покушению задержана группа людей. При этом, по словам Лукашенко, к подготовке покушения причастны американские спецслужбы. Все обвиняемыми по делу проходят девять человек, четверо из них задержаны, еще пять находятся за пределами страны.

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Теги: 
Александр Лукашенко  Белоруссия  декрет 

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