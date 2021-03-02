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В мире     02.03.2021 15:26

Лукашенко раскритиковал разговоры о слиянии России и Белоруссии

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Теги:  Александр Лукашенко  Владимир Путин  Россия  Белоруссия  переговоры 

2 марта. Mossovetinfo.ru – Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал разговоры о возможном слиянии России и Белоруссии.

Белорусский президент подтвердил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным, состоявшейся 22 февраля, речь шла в том числе и о союзном государстве. По словам Лукашенко, осуждались вопросы того, на каком уровне находятся ранее достигнутые договоренности, и «на что способны выйти».

В тоже время информацию о том, что на переговорах обсуждался вопрос о том, что Белоруссия может войти в состав России, белорусский президент назвал «выдумками и враньем».

«Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении», - приводит слова Лукашенко РИА Новости.

Вместе с тем, Лукашенко отметил, что в вопросах внешней политики и обороны Белоруссия продолжит координировать свои действия с Россией. Кроме того, президент Белоруссии заявил, что Минск хотел бы выстроить такие же отношения с Москвой и в области экономики, чтобы не боятся западных санкций.

При этом, белорусский президент заявил, что вопросы выделения Белоруссии кредита или вопросы передачи власти в стране на встрече не обсуждались.

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Теги: 
Александр Лукашенко  Владимир Путин  Россия  Белоруссия  переговоры 

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