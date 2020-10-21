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В мире     21.10.2020 12:54

Лукашенко в декабре обсудит подготовку Всебелорусского собрания

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Теги:  Белоруссия  Александр Лукашенко 

21 октября. Mossovetinfo.ru – Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в декабре планируется обсудить подготовку Всебелорусского народного собрания.

Собрание должно будет определить задачи развития страны на ближайшие пять лет и глобальные вопросы развития Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко сообщил, что во вторник правительство «рассмотрело, возможно, и приняло решение по перспективам развития на будущий год и бюджету будущего года». Подробно эти вопросы будут рассмотрены в ноябре.


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Теги: 
Белоруссия  Александр Лукашенко 

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