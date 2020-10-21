21 октября. Mossovetinfo.ru – Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в декабре планируется обсудить подготовку Всебелорусского народного собрания.
Собрание должно будет определить задачи развития страны на ближайшие пять лет и глобальные вопросы развития Белоруссии.
Кроме того, Лукашенко сообщил, что во вторник правительство «рассмотрело, возможно, и приняло решение по перспективам развития на будущий год и бюджету будущего года». Подробно эти вопросы будут рассмотрены в ноябре.
14:10 В России Вакцину от гриппа и коронавируса разрабатывают в центре «Вектор»
12:54 В мире Лукашенко в декабре обсудит подготовку Всебелорусского собрания
11:44 Город (Москва и область) Власти Москвы объяснили, для чего нужно чекиниться в ночных клубах
11:25 Общество Скончался протоирей Дмитрий Смирнов
10:52 В России В России за сутки зафиксирована рекордная смертность от коронавируса
00:37 Город (Москва и область) В Москве перестанут пускать в общественный транспорт без масок и перчаток
09:07 Город (Москва и область) Собянин пояснил, почему перевел часть московских школьников на дистанционное обучение
00:40 Общество Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в течение недели
10:51 В России В России установлен рекорд после числу новых случаев коронавируса - 12 846
02:12 Город (Москва и область) В Москве с 9 октября приостановлен льготный проезд для школьников и людей старше 65 лет
01:17 Город (Москва и область) В Москве временно отключили кремлевские куранты