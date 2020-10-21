21 октября. Mossovetinfo.ru – Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в декабре планируется обсудить подготовку Всебелорусского народного собрания.



Собрание должно будет определить задачи развития страны на ближайшие пять лет и глобальные вопросы развития Белоруссии.



Кроме того, Лукашенко сообщил, что во вторник правительство «рассмотрело, возможно, и приняло решение по перспективам развития на будущий год и бюджету будущего года». Подробно эти вопросы будут рассмотрены в ноябре.