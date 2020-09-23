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В мире     23.09.2020 11:46

Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии

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Теги:  Александр Лукашенко  Белоруссия  инаугурация 

23 сентября. Mossovetinfo.ru - Александр Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации проходит в настоящий момент, сообщает РИА Новости.

Председатель белорусского ЦИК вручила Лукашенко удостоверение президента страны. На церемонии присутствует несколько сот человек - политики, парламентарии, журналисты, деятели науки и искусства.

Об инаугурации Лукашенко заранее не объявлялось, церемония была подготовлена в тайне.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. По данным белорусского ЦИК, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.

Однако штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской не признал результаты выборов. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком с требованием пересчета голосов. Кроме того, Тихановская призвала Лукашенко добровольно передать ей власть в стране.

Сразу после объявления предварительных итогов голосования, в Минске и других городах страны начались акции протеста, которые переросли в столкновения с милицией. В результате были задержаны тысячи человек, два человека погибли.

Позднее к протестам присоединились рабочие ряда белорусских предприятий, объявившие забастовки. Акции протеста продолжаются по всей стране и в настоящее время.

Ряд стран Евросоюза не признали итоги белорусских выборов и заявили о нелегитимности Лукашенко. В тоже время Россия и Китай признали итоги президентских выборов в Белоруссии.


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Теги: 
Александр Лукашенко  Белоруссия  инаугурация 

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