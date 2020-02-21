21 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым заявил о предложении президента России Владимира Путина компенсировать потери Белоруссии от налогового маневра, сообщает БЕЛТА.



По словам Лукашенко, у него состоялся телефонный разговор с Путиным, в котором президент России предложил уточнить, сколько потеряет Белоруссия в результате снижения таможенной пошлины и компенсировать эти потери.



«Если мы получали в прошлом году от пошлины 1 миллиард долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим 700 миллионов. Он сказал: мы 300 миллионов компенсируем. В том числе за счет премий компаниям», - заявил Лукашенко.



Лукашенко назвал предложение Путина «путем к развязке споров», а также сообщил, что дал поручение премьер-министру Белоруссии провести все расчеты.