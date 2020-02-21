21 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым заявил о предложении президента России Владимира Путина компенсировать потери Белоруссии от налогового маневра, сообщает БЕЛТА.
По словам Лукашенко, у него состоялся телефонный разговор с Путиным, в котором президент России предложил уточнить, сколько потеряет Белоруссия в результате снижения таможенной пошлины и компенсировать эти потери.
«Если мы получали в прошлом году от пошлины 1 миллиард долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим 700 миллионов. Он сказал: мы 300 миллионов компенсируем. В том числе за счет премий компаниям», - заявил Лукашенко.
Лукашенко назвал предложение Путина «путем к развязке споров», а также сообщил, что дал поручение премьер-министру Белоруссии провести все расчеты.
11:52 В мире Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать потери Белоруссии от налогового маневра
11:04 Город (Москва и область) Вестибюль станции метро «Площадь Ильича» закроют на ремонт с 22 по 24 февраля
10:39 Город (Москва и область) Собянин заявил об использовании в Москве системы видеонаблюдения для профилактики коронавируса
10:01 Город (Москва и область) Фестиваль «Московская Масленица». Программа на 21 февраля
09:48 В России Минпромторг предлагает повысить транспортный налог на старые автомобили
10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года
13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году
22:31 Власть В МГД обсудили поправки в конституцию РФ по теме местного самоуправления