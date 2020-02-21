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В мире     21.02.2020 11:52

Лукашенко заявил о предложении Путина компенсировать потери Белоруссии от налогового маневра

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Теги:  Александр Лукашенко  Владимир Путин  Россия  Белоруссия  нефть 

21 февраля. Mossovetinfo.ru – Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым заявил о предложении президента России Владимира Путина компенсировать потери Белоруссии от налогового маневра, сообщает БЕЛТА.

По словам Лукашенко, у него состоялся телефонный разговор с Путиным, в котором президент России предложил уточнить, сколько потеряет Белоруссия в результате снижения таможенной пошлины и компенсировать эти потери.

«Если мы получали в прошлом году от пошлины 1 миллиард долларов, допустим, а в этом году за счет снижения этой самой пошлины (она же все время снижается) получим 700 миллионов. Он сказал: мы 300 миллионов компенсируем. В том числе за счет премий компаниям», - заявил Лукашенко.

Лукашенко назвал предложение Путина «путем к развязке споров», а также сообщил, что дал поручение премьер-министру Белоруссии провести все расчеты.


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Теги: 
Александр Лукашенко  Владимир Путин  Россия  Белоруссия  нефть 

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