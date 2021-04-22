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В мире     22.04.2021 16:23

МИД Чехии решил сократить численность посольства РФ в Праге до численности чешского посольства в Москве

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Теги:  Чехия  дипломаты  посольство  сокращение 

22 апреля. Mossovetinfo.ru — Российское посольство в Чехии должно сократить численность своих сотрудников до количества сотрудников чешского посольства в Москве, соответствующее решение приняло Министерство иностранных дел Чехии.

Сократить численность своего посольства Россия должна до конца мая.

Ранее Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, обвинив их в работе на российские спецслужбы. В ответ Россия выслала из страны 20 чешских дипломатов, в результате чего работа чешского посольства в Москве была практически парализована.

Новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек ранее заявил в телеинтервью, что между двумя странами произошла «дипломатическая размолвка», однако отверг утверждения о том, что Чехия находится в состоянии «холодной войны» с Россией.


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Теги: 
Чехия  дипломаты  посольство  сокращение 

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