Другие материалы
-
В мире
21.09.2023, 15:05
МИД ФРГ не поддержал идею лишить Россию права вето в Совбезе ООН
21 сентября — Mossovetinfo.ru — Германия не поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского о лише...
-
В мире
20.09.2023, 08:29
Китай и Россия намерены углублять сотрудничество в области стратегической безопасности
20 сентября — Mossovetinfo.ru — Китай и Россия будут тесно взаимодействовать для продвижения сотрудничества в облас...
-
В мире
20.09.2023, 08:17
Президент Азербайджана заявил госсекретарю США, что операцию в Карабахе остановят после сдачи оружия армянскими силами
20 сентября — Mossovetinfo.ru — Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что сд...