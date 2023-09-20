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В мире     21.09.2023 15:05

МИД ФРГ не поддержал идею лишить Россию права вето в Совбезе ООН

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Теги:  ООН  Совбез  Россия  право вето  Зеленский  Бербок  Украина  Германия 

21 сентября — Mossovetinfo.ru — Германия не поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью немецкому телеканалу ARD.

"Нет, мы это не поддерживаем, и я об этом неоднократно говорила своим украинским партнерам по переговорам", »,— сказала Анналена Бербок.

"Я думаю, что это важно для дискуссии в Германии: не все, что Украина предлагает нашему правительству, поддерживается нами", — добавила Бербок.

Накануне, 20 сентября, Владимир Зеленский время выступления в Совбезе ООН предложил реформировать организацию, лишив Россию права вето.

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Теги: 
ООН  Совбез  Россия  право вето  Зеленский  Бербок  Украина  Германия 

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