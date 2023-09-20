МИД ФРГ не поддержал идею лишить Россию права вето в Совбезе ООН

21 сентября — Mossovetinfo.ru — Германия не поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью немецкому телеканалу ARD.



"Нет, мы это не поддерживаем, и я об этом неоднократно говорила своим украинским партнерам по переговорам", »,— сказала Анналена Бербок.



"Я думаю, что это важно для дискуссии в Германии: не все, что Украина предлагает нашему правительству, поддерживается нами", — добавила Бербок.



Накануне, 20 сентября, Владимир Зеленский время выступления в Совбезе ООН предложил реформировать организацию, лишив Россию права вето.