МИД: об очередной массовой высылке сотрудников российских диппредставительств в Германии

22 апреля. Mossovetinfo.ru - МИД России распространил сообщение для СМИ об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии и российских ответных мерах



"Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", - говорится в сообщении МИД.



В МИД России отметили, что "германская сторона, несмотря на её неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ".



"В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о «зеркальной» высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чём был официально уведомлен Посол ФРГ в России Г. фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года", - говорится в сообщении МИД.