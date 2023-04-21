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В мире     22.04.2023 17:42

МИД: об очередной массовой высылке сотрудников российских диппредставительств в Германии

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Теги:  Россия  МИД  Германия  дипломаты  высылка  ответ 

22 апреля. Mossovetinfo.ru - МИД России распространил сообщение для СМИ об очередной массовой высылке сотрудников российских дипломатических представительств в Германии и российских ответных мерах

"Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение", - говорится в сообщении МИД.

В МИД России отметили, что "германская сторона, несмотря на её неоднократные заверения в нежелании афишировать этот сюжет, нарушила их, поставив в известность о своей затее представителей СМИ".

"В качестве реакции на враждебные действия Берлина российской стороной принято решение о «зеркальной» высылке из России германских дипломатов, а также о существенном ограничении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в нашей стране, о чём был официально уведомлен Посол ФРГ в России Г. фон Гайр в ходе беседы в МИД России 5 апреля 2023 года", - говорится в сообщении МИД.

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Теги: 
Россия  МИД  Германия  дипломаты  высылка  ответ 

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