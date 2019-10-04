4 октября. Mossovetinfo.ru – Посол Ирана в России приглашен в МИД для оперативного прояснения ситуации с задержанием российской журналистки Юлии Юзик, сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



В свою очередь, пресс-атташе российского посольства в Тегеране Андрей Ганенко заявил, что власти Ирана официально не уведомляли российскую сторону о задержании российской журналистки, а сама Юлия Юзик не сообщала в посольство о проблемах.



Как стало известно в посольстве, Юлия Юзик прилетела в Иран 29 сентября. По прибытии пограничники изъяли у журналистки паспорт, пообещав вернуть его перед отлетом на родину. Однако 2 октября в одной из гостиниц Тегерана Юлия Юзик была задержана.



Со слов матери журналистки, Юзик обвиняют в работе на израильские спецслужбы. По иранским законам журналистке грозит до 10 лет тюрьмы.