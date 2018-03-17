МИД России объявило персоной нон-грата 23 британских дипломата

17 марта. Mossovetinfo.ru - МИД России объявило персоной нон-грата 23 британских дипломата и потребовало, чтобы они покинули Россию в недельный срок. Об этом в МИД было объявлено послу Великобритании в Москве Лори Бристоу, проинформированному также о других ответных мерах России на действия Великобритании по «делу Скрипаля».



Россия закрывает генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге, учитывая «диспаритет в числе консульских учреждений двух стран». Великобритания проинформирована о необходимости прекратить деятельность Британского Совета в России «в связи с неурегулированностью его статуса».



Также британская сторона предупреждена, что в случае дальнейших действий недружественного характера в отношении Москвы российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.

