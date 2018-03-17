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В мире     17.03.2018 11:49

МИД России объявило персоной нон-грата 23 британских дипломата

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Теги:  Великобритания  Россия  дело Скрипаля  дипломаты  конфликт 

17 марта. Mossovetinfo.ru - МИД России объявило персоной нон-грата 23 британских дипломата и потребовало, чтобы они покинули Россию в недельный срок. Об этом в МИД было объявлено послу Великобритании в Москве Лори Бристоу, проинформированному также о других ответных мерах России на действия Великобритании по «делу Скрипаля».

Россия закрывает генеральное консульство Великобритании в Санкт-Петербурге, учитывая «диспаритет в числе консульских учреждений двух стран». Великобритания проинформирована о необходимости прекратить деятельность Британского Совета в России «в связи с неурегулированностью его статуса».

Также британская сторона предупреждена, что в случае дальнейших действий недружественного характера в отношении Москвы российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер.

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Теги: 
Великобритания  Россия  дело Скрипаля  дипломаты  конфликт 

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