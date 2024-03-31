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В мире
14.04.2024, 18:30
МИД России призвал к сдержанности стороны конфликта Ближнем Востоке
14 апреля — Mossovetinfo.ru — Россия выражает озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией на Ближнем Восто...
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В мире
11.04.2024, 08:40
Израильские СМИ сообщили о готовности Ирана нанести удар после 12 апреля
11 апреля — Mossovetinfo.ru —— Иранская армия может нанести удар по Израилю после 12 апреля. Об этом сообщило издание ...
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В мире
31.03.2024, 10:47
Болгария и Румыния в воскресенье присоединятся к Шенгенской зоне — Еврокомиссия
31 марта — Mossovetinfo.ru —— Болгария и Румыния в воскресенье, 31 марта, присоединятся к Шенгенской зоне. Об этом соо...