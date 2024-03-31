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В мире     14.04.2024 18:30

МИД России призвал к сдержанности стороны конфликта Ближнем Востоке

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Теги:  Иран  Израиль  атака  Ближний Восток  МИД России  США  Байден 

14 апреля — Mossovetinfo.ru — Россия выражает озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией на Ближнем Востоке и также призвал к сдержанности стороны конфликта в регионе и «считает важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали». Об этом заявили в МИД России в связи с атакой по территории Израиля.

Также МИД России призывает граждан страны, которые находятся в Израиле и в соседних государствах, следить за сообщениями и практическими рекомендациями российских дипломатических учреждений.
Ранее в субботу Президент США Джозеф Байден сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время телефонного разговора в субботу, что Соединенные Штаты выступят против любой израильской контратаки на Иран, сообщает американский новостной портал Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Также сообщается, что Дж. Байден соберет лидеров G7 для координации «единого дипломатического ответа на наглую атаку Ирана» на Израиль. Дж. Байден осудил эти нападения «самым решительным образом», заявив, что они были осуществлены с воздуха Ираном и «его прокси-силами, действующими из Йемена, Сирии и Ирака».

По словам президента США, американские войска в регионе «помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты».

Иран минувшей ночью нанес удары ракетами и беспилотниками по Израилю в ответ на ракетный удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля.

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Теги: 
Иран  Израиль  атака  Ближний Восток  МИД России  США  Байден 

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