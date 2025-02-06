 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     10.02.2025 20:51

Министр обороны Израиля поручил привести армию в состояние боевой готовности

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Израиль  Хамас  Газа  армия  перемирие  заложники  США  выдворение  Турция  гуманитарная помощь 

10 февраля — Mossovetinfo.ru — Министр обороны Израиля Исраэль Кац в понедельник поручил "привести армию в состояние наивысшей готовности для любых возможных сценариев" в секторе Газа и прилегающих районах. Данное распоряжение было отдано после того, как палестинское Исламское движение сопротивления (ХАМАС) объявило, что отложит освобождение заложников, запланированное на субботу 15 февраля, сославшись на нарушения действующего соглашения о прекращении огня со стороны Израиля.

Министр обороны назвал действия ХАМАС «полным нарушением соглашения о прекращении огня и договорённости об освобождении заложников».

Ранее в понедельник пресс-служба правительства Газы, подконтрольного ХАМАС, сообщила, что Израиль отказался разрешить ввоз предметов первой необходимости, указанных в соглашении о прекращении огня.

Также в своём посте в соцсети Абу Обейда, представитель «Бригад Кассам», вооружённого крыла ХАМАС, заявил, что передача заключённых, «которые должны были быть освобождены в следующую субботу… будет отложена до дальнейшего уведомления и до тех пор, пока оккупационные власти не выполнят и не компенсируют требования последних недель задним числом». Он добавил: «Мы подтверждаем нашу приверженность условиям соглашения до тех пор, пока оккупационные силы соблюдают их».

Согласно соглашению, подписанному в Катаре в прошлом месяце, переговоры о начале второго этапа должны были начаться в понедельник.

ХАМАС освободил трёх заложников в субботу в ходе последнего обмена пленными с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня 19 января.

Взамен Израиль освободил 183 палестинских заключённых, из которых 18 отбывали пожизненное заключение. Большинство из них находились под стражей в Газе с 7 октября, и против них не было выдвинуто никаких публичных обвинений.

Бывший министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что Израиль должен ответить «масштабной атакой на Газу».
«Заявление ХАМАС должно повлечь за собой реальную реакцию: массированную атаку на Газу с воздуха и с суши, а также полное прекращение гуманитарной помощи сектору, включая электричество, топливо и воду, и в том числе бомбардировку гуманитарных грузов, которые уже были доставлены и находятся в руках ХАМАС в Газе», — заявил Бен-Гвир, лидер партии «Еврейская сила», в понедельник.

Накануне Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Малайзию провел пресс-конференцию в аэропорту имени Ататюрка на которой заявил что «"никто не в силах выдворить жителей Газы с их вечной, тысячелетней родины", (…) "план по выдворению палестинцев из Газы не имеют ценности, достойной обсуждения"».

Также по информации Анадолу, Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщило, что общий объем гуманитарной помощи, отправленной в сектор Газа, достиг 96 131 тонны. В заявлении, опубликованном AFAD в социальной сети, отмечается, что 15-е турецкое судно с гуманитарной помощью для Газы достигло египетского порта Эль-Ариш.

Ранее, 8 февраля, Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили неприятие перемещения палестинцев из сектора Газа,

6 февраля Министр обороны Израиля поручил армии подготовить план, позволяющий жителям Газы добровольно покинуть анклав и уехать в любую точку мира.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Израиль  Хамас  Газа  армия  перемирие  заложники  США  выдворение  Турция  гуманитарная помощь 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

20:51 В мире Министр обороны Израиля поручил привести армию в состояние боевой готовности

02:01 Мнения Эрдоган: никто не в силах выдворить жителей Газы с их вечной, тысячелетней родины

19:46 Общество Народный артист Олег Стриженов скончался на 96 году жизни

13:07 Общество Путин поручил создать на базе Музея Победы постоянную экспозицию об СВО

10:11 В мире Президент Египта и глава ООН заявили о неприятии перемещения палестинцев из Газы

Актуальные материалы

22:14 Другое Белый дом отменяет замораживание федеральной помощи, вызвавшее хаос

11:15 Город (Москва и область) Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» продлится до 9 февраля

23:00 В мире На сайте Белого дома опубликованы Первоочередные приоритеты Америки президента Трампа

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru