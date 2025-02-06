10 февраля — Mossovetinfo.ru — Министр обороны Израиля Исраэль Кац в понедельник поручил "привести армию в состояние наивысшей готовности для любых возможных сценариев" в секторе Газа и прилегающих районах. Данное распоряжение было отдано после того, как палестинское Исламское движение сопротивления (ХАМАС) объявило, что отложит освобождение заложников, запланированное на субботу 15 февраля, сославшись на нарушения действующего соглашения о прекращении огня со стороны Израиля.
Министр обороны назвал действия ХАМАС «полным нарушением соглашения о прекращении огня и договорённости об освобождении заложников».
Ранее в понедельник пресс-служба правительства Газы, подконтрольного ХАМАС, сообщила, что Израиль отказался разрешить ввоз предметов первой необходимости, указанных в соглашении о прекращении огня.
Также в своём посте в соцсети Абу Обейда, представитель «Бригад Кассам», вооружённого крыла ХАМАС, заявил, что передача заключённых, «которые должны были быть освобождены в следующую субботу… будет отложена до дальнейшего уведомления и до тех пор, пока оккупационные власти не выполнят и не компенсируют требования последних недель задним числом». Он добавил: «Мы подтверждаем нашу приверженность условиям соглашения до тех пор, пока оккупационные силы соблюдают их».
Согласно соглашению, подписанному в Катаре в прошлом месяце, переговоры о начале второго этапа должны были начаться в понедельник.
ХАМАС освободил трёх заложников в субботу в ходе последнего обмена пленными с момента вступления в силу соглашения о прекращении огня 19 января.
Взамен Израиль освободил 183 палестинских заключённых, из которых 18 отбывали пожизненное заключение. Большинство из них находились под стражей в Газе с 7 октября, и против них не было выдвинуто никаких публичных обвинений.
Бывший министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил, что Израиль должен ответить «масштабной атакой на Газу».
«Заявление ХАМАС должно повлечь за собой реальную реакцию: массированную атаку на Газу с воздуха и с суши, а также полное прекращение гуманитарной помощи сектору, включая электричество, топливо и воду, и в том числе бомбардировку гуманитарных грузов, которые уже были доставлены и находятся в руках ХАМАС в Газе», — заявил Бен-Гвир, лидер партии «Еврейская сила», в понедельник.
Накануне Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед вылетом в Малайзию провел пресс-конференцию в аэропорту имени Ататюрка на которой заявил что «"никто не в силах выдворить жителей Газы с их вечной, тысячелетней родины
", (…) "план по выдворению палестинцев из Газы не имеют ценности, достойной обсуждения"».
Также по информации Анадолу, Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) сообщило, что общий объем гуманитарной помощи, отправленной в сектор Газа, достиг 96 131 тонны. В заявлении, опубликованном AFAD в социальной сети, отмечается, что 15-е турецкое судно с гуманитарной помощью для Газы достигло египетского порта Эль-Ариш.
Ранее, 8 февраля, Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели телефонный разговор, в ходе которого подтвердили неприятие перемещения палестинцев из сектора Газа
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6 февраля Министр обороны Израиля поручил армии подготовить план, позволяющий жителям Газы добровольно покинуть анклав и уехать в любую точку мира
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