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В мире     23.09.2018 12:28

Минобороны возлагает вину за сбитый в Сирии Ил-20 на израильские ВВС

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Теги:  Сирия  Израиль  ИЛ-20  Минобороны  ВВС 

23 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбитый российский самолет Ил-20 не смог покинуть опасную зону, так как Израиль ввел Россию заблуждение, назвав неверное место нанесения авиаударов по Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«…Поэтому считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности», - сказал Конашенков, которого цитирует «Интерфакс».

Ил-20 был сбит сирийскими ПВО над Средиземным морем в ночь на 18 сентября. В результате погибли 15 российских военнослужащих.


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Теги: 
Сирия  Израиль  ИЛ-20  Минобороны  ВВС 

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