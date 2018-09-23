23 сентября. Mossovetinfo.ru – Сбитый российский самолет Ил-20 не смог покинуть опасную зону, так как Израиль ввел Россию заблуждение, назвав неверное место нанесения авиаударов по Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«…Поэтому считаем, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности», - сказал Конашенков, которого цитирует «Интерфакс».
Ил-20 был сбит сирийскими ПВО над Средиземным морем в ночь на 18 сентября. В результате погибли 15 российских военнослужащих.
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