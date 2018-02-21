Мировой рекорд побила фигуристка Алина Загитова в короткой программе ОИ-2018

21 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Фигуристка Алина Загитова побила мировой рекорд по сумме баллов в короткой программе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.



За свое выступление Загитова получила 82,92 балла. Ранее другая российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, откатала программу на 81,61 балл, обновив свой предыдущий рекорд.



15-летняя фигуристка Алина Загитова лидирует на олимпийском турнире после исполнения короткой программы в женском одиночном катании.